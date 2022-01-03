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Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidiyor

Futbol kariyerlerini Türkiye'de sürdüren 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre 7 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu yer alacak. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli, Trabzonspor'dan ise Jean Kouassi ve Djaniny turnuvada ülkeleri için mücadele edecek

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Haber Merkezi AA
Afrika Uluslar Kupasına Süper Ligden 21 futbolcu gidiyor
Afrika Uluslar Kupası'na Kamerun ev sahipliği yapacak

Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Türkiye'den 21 Süper Lig futbolcusu, gelecek 3 ila 5 lig maçını kaçıracak. Kamerun'da 9 Ocak'ta başlayacak turnuvanın final müsabakası, 6 Şubat'ta oynanacak.

Türkiye'den turnuvaya katılacak 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre 7 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak.

Trabzonspor ve Galatasaray'dan ikişer futbolcu gidecek

  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu yer alacak. Sarı-kırmızılılardan Mustafa Muhammed (Mısır) ve Sofiane Feghouli (Cezayir), bordo-mavili ekipten ise Jean Kouassi (Fildişi Sahili) ile Djaniny (Yeşil Burun Adaları), turnuvada ülkeleri için mücadele edecek.

Kupaya en çok oyuncu gönderen takım Hatayspor

Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den en fazla futbolcu gönderen takım ise Atakaş Hatayspor. Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas) ve Adama Traore (Mali), turnuvada ülkelerinin başarısı için ter dökecek.

Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na katılacak futbolcular şunlar:

Galatasaray: Mustafa Muhammed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)

Trabzonspor: Jean Kouassi (Fildişi Sahili), Djaniny (Yeşil Burun Adaları)

Atakaş Hatayspor: Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas), Adama Traore (Mali)

Demir Grup Sivasspor: Max Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Oussama Haddadi (Tunus), Benjamin Tetteh (Gana)

Aytemiz Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya)

GZT Giresunspor: Hamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya)

Medipol Başakşehir: Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

Gaziantep FK: Steven Caulker (Sierra Leone)

Altay: Andre Poko (Gabon)

Yukatel Kayserispor: Mame Thiam (Senegal)

VavaCars Fatih Karagümrük: Ahmed Musa (Nijerya)

Adana Demirspor: Simon Deli (Fildişi Sahili)

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