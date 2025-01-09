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TÜMOSAN Konyaspor kupaya üç puanla başladı

TÜMOSAN Konyaspor kupaya üç puanla başladı

20:099/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kramer galibiyeti getirdi.
Kramer galibiyeti getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 mağlup ederek grup aşamasına üç puanla başladı. Galibiyeti getiren golü 85. dakikada Kramer attı. Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.


Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 85. dakikada Kramer attı.


Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor Konyaspor grup aşamasına 3 puanla başladı.


Yeşil-beyazlılar bir sonraki kupa maçında Eyüpspor'u konuk edecek. Çorum FK ise Başakşehir'e konuk olacak.


Maçtan önemli dakikalar:

14. dakikada Tümosan Konyaspor atağında Boateng'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun yerden vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ın ayaklarına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.


25. dakikada misafir takımın atağında defanstan seken top ceza sahası içindeki Ufuk Akyol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

27. dakikada Ahlatcı Çorumspor'un atağında Mustafa Emre Yalçınkaya'nın ara pasında ceza sahası içinde Hasan Ege Akdoğan kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleci Deniz Ertaş'tan oyun alana geri döndü.


61. dakikada Tümosan Konyaspor atağında Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Hasan Hüseyin Akınay, son onda topu parmaklarıyla uzaklaştırdı.

72. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ozan Sol'un ceza sahası dışından şutunda top, üstten auta gitti.


80. dakikada Ahlatcı Çorum FK'da Ozan Sol kafasından darbe alarak sakatlandığı için iki takım da 6 oyuncu değiştirme hakkı kazandı. Ozan Sol'un yerine Kerem Kalafat oyuna dahil oldu.


85. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Misafir takımın atağında Yusuf Erdoğan'ın pasında altı pas içindeki Kramer düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 1-0 kazandı.


ÇORUM FK - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Çorum FK - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini izlemek için

TÜRKİYE KUPASI 1. HAFTA SONUÇLARI


#TÜMOSAN Konyaspor
#Ahlatcı Çorum FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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