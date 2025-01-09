Yeşil-beyazlılar bir sonraki kupa maçında Eyüpspor'u konuk edecek. Çorum FK ise Başakşehir'e konuk olacak.

27. dakikada Ahlatcı Çorumspor'un atağında Mustafa Emre Yalçınkaya'nın ara pasında ceza sahası içinde Hasan Ege Akdoğan kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleci Deniz Ertaş'tan oyun alana geri döndü.

80. dakikada Ahlatcı Çorum FK'da Ozan Sol kafasından darbe alarak sakatlandığı için iki takım da 6 oyuncu değiştirme hakkı kazandı. Ozan Sol'un yerine Kerem Kalafat oyuna dahil oldu.