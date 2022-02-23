Ahmet Ağaoğlu: 'Bayrakları hazırlayın'

Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek takipçileri ile arasındaki puan farkını yükselten Trabzonspor’da camianın coşkusuna rağmen yönetim kurulu temkinli davranmaya devam ediyor. Karşılaşmanın ardından açıklama yapmaktan kaçınan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 4 hafta sonra konuşacağının altını çizerek bir ölçüde şampiyonluk için de takvim belirledi.

Bordo-mavili takımın sırasıyla oynayacağı Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarından alınacak sonuçlara göre şampiyonluk söylemini kullanabileceğini belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, camianın desteğini arttırarak sürdürmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ağaoğlu, bu süreçte camianın her unsuruna büyük iş düştüğünü ifade etti.

Daha her şey bitmedi

Sezonun 26. haftasının geride kaldığını ve önlerinde 12 hafta daha olduğuna dikkat çeken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı bilerek, ayağımız yere sağlam basarak hedefimize yürüyoruz. Her rakibimize saygı duyarak kazanma arzusuyla oynuyoruz. Daha her şey bitmedi. Bu nedenle taraftarımızın ve camiamızın coşku ile bize destek vermesini ve birlikte hedefe odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Taraftarımız bu başarıda en önemli yeri tutuyor ve örnek bir tutum gösteriyor. Artık yavaş yavaş bayrakları hazırlayalım” ifadelerini kullandı.

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