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Ahmet Çakar: Arena'da kara gece

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, "Arena'da kara gece" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ahmet Çakar: Arenada kara gece
Ahmet Çakar

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazandı.

"Çok yazık"

Mücadeleye hakem Ümit Öztürk'ün kararları damga vururken, bu kararlar sosyal medyada büyük tepki gördü. Karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, "Arena'da kara gece. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

  • Çakar'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

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