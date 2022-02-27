Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazandı.

"Çok yazık"

Mücadeleye hakem Ümit Öztürk'ün kararları damga vururken, bu kararlar sosyal medyada büyük tepki gördü. Karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, "Arena'da kara gece. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

Çakar'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Arena da kara gece . Yazık , çok yazık.... — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) February 27, 2022

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