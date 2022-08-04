Ahmet Nur Çebi: “Emirhan İlkhan Beşiktaş'ta kalmak istemiyor”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla buluştu. Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Emirhan gitmek istiyorum dedi

İlk olarak Emirhan İlkhan konusuna değinerek sözlerine başlayan Çebi, “Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma olmaz. Futbolcu sahaya çıktığında gönülsüzse başarı alamazsınız. Yapılan sözleşmede maddeler yazar ama adam oynamadığı zaman oynatamazsınız. Beşiktaş’ta kalmak istemeyene biz ‘Burada oynayacaksın’ diye ne yalvarırız, ne de başka bir tavır koyarız. Ben Emirhan’a ‘Torino’da ne veriyorlarsa aynısını verelim’. dedik ama gitmek istiyorum dedi. Sadece menajerimle konuşun dedi. Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Futbolcu istemiyorsa baskı yapmam"

Ahmet Nur Çebi, genç oyuncuyla yapılan sözleşme hakkında ise, "Emirhan’la yaptığımız sözleşme, yaklaşık 5 milyon vermek üzere 5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Menajeri 0 bedelle çıkış maddesinde ısrar etmiştir. Sonrasında 4.5 milyon Euro şeklinde anlaşma yapılmıştır. Bunun yanlış bir tavır olduğu yönündeki yorumları ben art niyetli buluyorum. Ben 600 dakika oynayan bir oyuncuyu transfer etsem beni tefe koyarsınız. Emirhan konusunda henüz biten bir şey yok. Ama futbolcu istemiyorsa baskı yapmam. 5 yıllık 5 milyon TL bir kontrat teklif ettik. Bu hiç küçümsenecek bir rakam değil. Ayrıca hayallerim var diyen bir çocuğumuzun önünü tıkamam. Çocuğumuz giderse Allah yolunu açık etsin. Kontrattaki şart kendisinin ve menajerinin istediği şarttı. Bu maddeyi koymasaydık Beşiktaş 4,5 milyon Euro alamayacaktı. Sonraki satıştan da yüzde 20 maddemiz var. Eğer bu arkadaş 30 milyon Euro’ysa, bir sonraki satıştan da 6 milyon Euro alırız. Toplamda 11 milyon Euro’ya yakın bir para da hiç az bir meblağ değil” ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Emirhan'ı ikna etmeye çalışıyoruz"

Emirhan'ın transferi ile ilgili son olarak Çebi, "Emirhan’ı sistemin içine monte eden Önder Karaveli hocadır ve Emirhan’ın ailesi, Önder hocanın telefonlarını açmamış. Altyapı oyuncusuyken yıllarca görüşen aile, benimle de görüşmek istemedi. Emirhan 18 yaşını ocak ayında geçti, nisan mayıs ayında yeni sözleşme yaptık. Çocuğa 5 milyon TL teklif edildi. Bunu az görenler ne istiyor bilmiyorum. Biz teklif yaptık ama ‘Ben Beşiktaş’ta, Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi. Henüz transferi bitmedi. Çocuğu ikna etmeye çalışıyoruz ama olmuyor” dedi.

Transfer konusunda takıma takviye yapmak istediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Transferde 1-2 takviye daha düşünüyoruz. Orta saha, kanat ve stoper konusunda çalışıyoruz. Kerem Atakan konusunda da 4.5 milyon Euro’nun 4’te 1’i bile talep edilmedi bize. Görüşmelerimiz sürüyor. Beşiktaşlı olan menajerlere bakıyorum, hiçbirisi takımı zorda bırakacak uygulama yapmıyorlar. Emirhan’ın menajeri maalesef bizim Hasic ve Ljajic’teki menajeri. Ortağı da basketboldaki bazı oyuncuların menajeri. Kendileriyle çok keyifli çalışamıyoruz" açıklamasında bulundu.

REKLAM

"Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın"

Keny transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili de konuşan Çebi, “Keny konusunda prensipte anlaştık ama 1-2 futbolcumuzun ayrılması durumunda transferi yapabileceğimizi söyledik. Yaptığı paylaşımla ayıp etti. Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın. Bulabilse zaten bizi beklemez. Nasıl bir para istemişse, önce kendi fotoğrafını koysun yaptığı paylaşıma. Ceyhun Kazancı ‘Nkoudou’nun gitme durumu var, giderse Keny’yi alabiliriz’ dedi. O günden beri beklemiyor da, ne diye kalkıp fotoğraflı paylaşım yapıyor” diyerek tepkisini gösterdi.