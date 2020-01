Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması: Başka takıma giderse çok üzülürüz

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımın kamp yaptığı otelde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi'nin düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;

Fikret Orman'ın ibra edilmemesi

"Bir önceki döneminde 10 milyon lira kar eden şirketin bir sonraki sezon 300 milyon lira zararlı çıkması, ibra etme sebebimizdi. Biz camianın talepleri ve istekleri doğrultusunda kulübü yönetmek zorundayız. Camianın da ibra edilmeme konusunda talebi ve baskısı vardı. Fikret Orman, görev yaptığı dönemdeki faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla ibra edilmemişti. Futbol AŞ’de transfer ücretleri kar ve zararı oluşturuyor. AŞ’deki yöneticilerin bu konuyla çok ilgisi yok. Transferle ilgili harcamalar başkanın sorumluluğunda. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır."

İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Eski başkanın kendini aklama şansı elindedir.

"Taşın altına elimizi sokmaya geldik"

"Biz koltuklar için buraya gelmedik. Kendi yapacağımız bir yanlışları da bir başkalarının engelleyebilmesi için tarz ve plan hazırladık. Sorumluluktan mı kaçıyorsunuz, diyenlere; Beşiktaş'ın her şeyinden sorumluyum. Futbol A.Ş'nin başında olmamam bunlardan kaçmam anlamına gelmez. Biz kendimizi feda etmeye geldik, taşın altına elimizi sokmaya geldik."





"Beşiktaş'ın borçlarından ben sorumluyum"

"Tek başına bir şekilde burayı idare etmek kolay değil, hata yaptırır. Ben kuvvetler ayrılığıyla bir konuyu yönetmenin çok faydalı olacağını düşünenlerdenim. Beşiktaş'ın borçlarından ben sorumluyum. Hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Biz sadece kuvvetler ayrılığından yanayız. Beşiktaş'ın ayakta kalması ve sağlıklı yürüyebilmesi Türk futbolu için çok önemlidir. Beşiktaş'ın her türlü sorununu çözerek yola devam ediyoruz. sabır gösterildiği zaman Beşiktaş'ı coşturacağız."

Limit konusu

"TFF’nin limiti geçen kulüplere çok ağır cezalar vereceğini biliyoruz. Ben bu riske giremem. Beşiktaş’ı gelecek sezon puan silme cezası alma durumuna getirmeyi, kendime yakıştıramam."

"Ocak’ta transfer bitiyor, ne zaman karar verecekler?"





"Limitler hesaplandığında faizler yüzde 20'lerdeydi. Sonraki süreçte düşmesine rağmen gelirlerdeki farklılığın harcamalara eklenmesi gerekiyor. Bu konuda TFF'ye müracaat ettik. Faizlerden kaynaklanan transfer hakkımızı istedik. Limit arttırımı için Tahkim 'Değerlendiriyoruz' diyor. Tarih bile vermiyorlar. 31 Ocak’ta transfer bitiyor, ne zaman karar verecekler?"

"Cenk Tosun başka takıma giderse çok üzülürüz"

"Abdullah Avcı ile transfer için konuştum, ihtiyacımız olan 1-2 bölge olduğunu söyledi. Cenk Tosun gündeme geldi. Doğrudur... Federasyon çok ağır hareket ettiği için Cenk Tosun'a cevap veremiyoruz. Sorunlar çözülene kadar Cenk başka takıma giderse çok üzülürüz. İşler istediğimiz gibi giderse 25-30 milyon TL gibi bir harcama limitimiz çıkar önümüze. O da 6 ay için önümüzü açar."

Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun'a: Come to Beşiktaş Antalya'da kampta olan Beşiktaş'ta kapan Burak Yılmaz, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tecrübeli futbolcu; Arda Turan, Cenk Tosun ve A Milli Takım'la ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.Burak Yılmaz'ın basın toplantısından öne çıkanlar şöyle; "Tek dileğim şampiyonluk""Bugün takımla ilk antrenmanımı yaptım. Çok şükür iyiyim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak için çok dua ettim, Allah'tan tek dileğim şampiyon olmak, Türkiye Kupası var, onu kaldırmak. Kesinlikle kupa kaldırmak istiyorum. Transfer vs. aklımda yok. Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak.""Gol atmak ketçap gibidir""Bu sezona çok talihsiz başladım, 10 maçta forma giyip 5 gol attım bu benim için kötü bir istatistik. En çok 12 gol atan var ama bende gol atıp onları yakalayacağım. Hep söylerim 'Gol atmak ketçap gibi sıkarsan devamı gelir' atarsam devamı gelecektir."Cenk Tosun sorusu "Cenk Tosun'a söyleyeceğim tek şey 'Come to Beşiktaş' olur. Kalbinde ne varsa, inşallah o olur" "Arda Turan'ın gönlünü biliyorum""Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur. Arda ile ilgili çıkan haberleri görünce üzülüyorum. 3 sene önce Türkiye'nin en iyisiydi. Arda'nın da hataları var ama neden Arda'ya karşı böyle davranıyoruz onu da bilmiyorum."#BurakYılmaz: "#ArdaTuran karakterli bir adamdır. Onun gönlünden geçeni biliyorum." pic.twitter.com/XMnj3BTWMu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Ocak 2020 "Fit olursam 2022 Dünya Kupası'na giderim" "EURO 2020'de grubumuz oldukça zor. Herkes kolay olduğunu söylüyor ama sıkıntılı bir grup, bu grupta her şey olabilir. Biz kendimize güveniyoruz, Allah izin verirse gruptan çıkabileceğimize inanıyorum. Tek yürek olursak, neler yapabileceğimizi gösterdik. Ancak şu an Milli Takım konuşmak için erken. Gözle görülen olumlu bir hava var, inşallah bozulmaz. EURO 2020 ikinci Avrupa Şampiyonam olacak. İlkinde çok sıkıntılar yaşadık, kimseye suç bulmuyorum. Öncelikle suçu kendimizde aramalıyız. Şenol Hoca ile geçen 2022 Dünya Kupası hakkında konuştuk. Eğer fit olursam, bana ihtiyaç olursam giderim. oraya gideceğim diye de kendimi şartlamıyorum. Biraz da akışına bıraktım. Daha çok zaman var."