Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun'a: Come to Beşiktaş

Antalya'da kampta olan Beşiktaş'ta kapan Burak Yılmaz, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tecrübeli futbolcu; Arda Turan, Cenk Tosun ve A Milli Takım'la ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.

Burak Yılmaz'ın basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;

"Tek dileğim şampiyonluk"

"Bugün takımla ilk antrenmanımı yaptım. Çok şükür iyiyim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak için çok dua ettim, Allah'tan tek dileğim şampiyon olmak, Türkiye Kupası var, onu kaldırmak. Kesinlikle kupa kaldırmak istiyorum. Transfer vs. aklımda yok. Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak."

"Gol atmak ketçap gibidir"

"Bu sezona çok talihsiz başladım, 10 maçta forma giyip 5 gol attım bu benim için kötü bir istatistik. En çok 12 gol atan var ama bende gol atıp onları yakalayacağım. Hep söylerim 'Gol atmak ketçap gibi sıkarsan devamı gelir' atarsam devamı gelecektir."

Cenk Tosun sorusu

"Cenk Tosun'a söyleyeceğim tek şey 'Come to Beşiktaş' olur. Kalbinde ne varsa, inşallah o olur"

"Arda Turan'ın gönlünü biliyorum"

"Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur. Arda ile ilgili çıkan haberleri görünce üzülüyorum. 3 sene önce Türkiye'nin en iyisiydi. Arda'nın da hataları var ama neden Arda'ya karşı böyle davranıyoruz onu da bilmiyorum."

#BurakYılmaz: "#ArdaTuran karakterli bir adamdır. Onun gönlünden geçeni biliyorum." pic.twitter.com/XMnj3BTWMu — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Ocak 2020

"Fit olursam 2022 Dünya Kupası'na giderim"