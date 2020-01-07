Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun'a: Come to Beşiktaş

Antalya'da kampta olan Beşiktaş'ta kapan Burak Yılmaz, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tecrübeli futbolcu; Arda Turan, Cenk Tosun ve A Milli Takım'la ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.
Burak Yılmaz'ın basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;
"Tek dileğim şampiyonluk"
- "Bugün takımla ilk antrenmanımı yaptım. Çok şükür iyiyim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak için çok dua ettim, Allah'tan tek dileğim şampiyon olmak, Türkiye Kupası var, onu kaldırmak. Kesinlikle kupa kaldırmak istiyorum. Transfer vs. aklımda yok. Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak."
"Gol atmak ketçap gibidir"
- "Bu sezona çok talihsiz başladım, 10 maçta forma giyip 5 gol attım bu benim için kötü bir istatistik. En çok 12 gol atan var ama bende gol atıp onları yakalayacağım. Hep söylerim 'Gol atmak ketçap gibi sıkarsan devamı gelir' atarsam devamı gelecektir."
Cenk Tosun sorusu
- "Cenk Tosun'a söyleyeceğim tek şey 'Come to Beşiktaş' olur. Kalbinde ne varsa, inşallah o olur"
"Arda Turan'ın gönlünü biliyorum"
- "Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur. Arda ile ilgili çıkan haberleri görünce üzülüyorum. 3 sene önce Türkiye'nin en iyisiydi. Arda'nın da hataları var ama neden Arda'ya karşı böyle davranıyoruz onu da bilmiyorum."
#BurakYılmaz: "#ArdaTuran karakterli bir adamdır. Onun gönlünden geçeni biliyorum." pic.twitter.com/XMnj3BTWMu
#BurakYılmaz: "#ArdaTuran karakterli bir adamdır. Onun gönlünden geçeni biliyorum." pic.twitter.com/XMnj3BTWMu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Ocak 2020
"Fit olursam 2022 Dünya Kupası'na giderim"
- "EURO 2020'de grubumuz oldukça zor. Herkes kolay olduğunu söylüyor ama sıkıntılı bir grup, bu grupta her şey olabilir. Biz kendimize güveniyoruz, Allah izin verirse gruptan çıkabileceğimize inanıyorum. Tek yürek olursak, neler yapabileceğimizi gösterdik. Ancak şu an Milli Takım konuşmak için erken. Gözle görülen olumlu bir hava var, inşallah bozulmaz. EURO 2020 ikinci Avrupa Şampiyonam olacak. İlkinde çok sıkıntılar yaşadık, kimseye suç bulmuyorum. Öncelikle suçu kendimizde aramalıyız. Şenol Hoca ile geçen 2022 Dünya Kupası hakkında konuştuk. Eğer fit olursam, bana ihtiyaç olursam giderim. oraya gideceğim diye de kendimi şartlamıyorum. Biraz da akışına bıraktım. Daha çok zaman var."
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