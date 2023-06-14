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Spor

Ajax'ta teknik direktörlük görevine Maurice Steijn getirildi

Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Ajax, teknik direktörlük görevi için Maurice Steijn ile anlaştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:10 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
49 yaşındaki teknik adam ADO Den Haag ve VVV-Venlo'da uzun yıllar görev aldı.

49 yaşındaki teknik adam ADO Den Haag ve VVV-Venlo'da uzun yıllar görev aldı.

Hollanda devi Ajax'ta teknik direktörlük görevine Maurice Steijn getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Kariyerine ADO Den Haag'da başlayan Steijn, VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda ve geçen sezon da Sparta Rotterdam'ı çalıştırmıştı. Ajax Futbol Direktörü Sven Mislintat, Steijn'in çalıştığı takımlarda beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Birçok kez yüksek performansını gösterdi. Daha yukarı çıkmaya hazır, bundan eminim" dedi.


Hollanda ekibi, alınan kötü sonuçların ardından geçen sezon ocak ayında teknik direktör Alfred Schreuder ile yollarını ayırmıştı.



#Ajax
#Maurice Steijn
#Hollanda Ligi
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