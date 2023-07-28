Al-Ahli Riyad Mahrez ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Al-Ahli, Manchester City’den 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez’i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Suudi Arabistan temsilcilerinden Al-Ahli, 5 sezondur Manchester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez’i renklerine bağladığını duyurdu. Arabistan ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Mahrez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.