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Spor

Al-Ahli Riyad Mahrez ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi
15:36 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mahrez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Mahrez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Al-Ahli, Manchester City’den 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez’i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Suudi Arabistan temsilcilerinden Al-Ahli, 5 sezondur Manchester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez’i renklerine bağladığını duyurdu. Arabistan ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Mahrez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.


32 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 maçta 15 gol, 13 asistlik performans sergiledi. İngiliz ekibi ile 5 sezonda toplam 236 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 78 gol ve 59 asist ile oynadı.


Mahrez’in, City kariyerinde 4 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.


#Riyad Mahrez
#Al-Ahli
#Manchester City
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