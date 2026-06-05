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Al Ahli'den Hakan Safi'ye olay yanıt: Çarpıcı Merih Demiral açıklaması

Al Ahli'den Hakan Safi'ye olay yanıt: Çarpıcı Merih Demiral açıklaması

09:175/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Hakan Safi, Merih Demiral'ı bu görüntüyle duyurmuştu.
Hakan Safi, Merih Demiral'ı bu görüntüyle duyurmuştu.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi Merih Demiral ile yapılan anlaşmayı duyurmasının ardından Suudi kulübü Al-Ahli'den yapılan açıklama dikkat çekti.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin, Merih Demiral ile anlaşma sağladığını duyurması sarı-lacivertli camiada heyecan yaratmıştı. Ancak Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den gelen açıklama, dikkat çekti.

Safi'nin, Luis Suarez'in ardından Merih Demiral'ı da Fenerbahçe'ye getirmek için anlaşmaya vardığını öne sürmesinin ardından gözler Al-Ahli'ye çevrilmişti. Kulübün kısa süre önce sosyal medya hesabından milli futbolcuyu öne çıkaran bir paylaşım yapması da taraftarları düşündürdü.

Transfer söylentilerinin gündemi meşgul etmesi üzerine Al-Ahli kaynakları konuya açıklık getirdi. MBC'ye konuşan kulüp yetkilileri, Merih Demiral'ın geleceğiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kısa süre önce yeni sözleşme imzaladıklarını ve 2029'a kadar kontrat yaptıklarını hatırlatan Al-Ahli yetkilisinin,
"Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor"
ifadelerini kullandı.



#Fenerbahçe
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