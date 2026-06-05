Al Ahli'den Hakan Safi'ye olay yanıt: Çarpıcı Merih Demiral açıklaması

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin, Merih Demiral ile anlaşma sağladığını duyurması sarı-lacivertli camiada heyecan yaratmıştı. Ancak Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den gelen açıklama, dikkat çekti.

Safi'nin, Luis Suarez'in ardından Merih Demiral'ı da Fenerbahçe'ye getirmek için anlaşmaya vardığını öne sürmesinin ardından gözler Al-Ahli'ye çevrilmişti. Kulübün kısa süre önce sosyal medya hesabından milli futbolcuyu öne çıkaran bir paylaşım yapması da taraftarları düşündürdü.