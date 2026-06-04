Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Yardımcılarına anlaştığını söyledi

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktörlük konusunda dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Volkan Demirel'in ekibiyle yaptığı toplantıda yeni sezon planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün X platformu üzerinden aktardığı bilgiye göre; Demirel, çalışma ekibiyle bir araya gelerek yeni sezonda Fenerbahçe'de görev yapacağını ifade etti. Genç teknik adamın, yardımcılarına da gelecek teklifleri değerlendirmeleri konusunda serbest olduklarını söylediği belirtildi.