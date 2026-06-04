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Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Yardımcılarına anlaştığını söyledi

Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Yardımcılarına anlaştığını söyledi

17:304/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Hafta sonu gerçekleşecek seçim öncesi Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi yardımcılarıyla yaptığı görüşmede yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaştığını söyledi.

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktörlük konusunda dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Volkan Demirel'in ekibiyle yaptığı toplantıda yeni sezon planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün X platformu üzerinden aktardığı bilgiye göre; Demirel, çalışma ekibiyle bir araya gelerek yeni sezonda Fenerbahçe'de görev yapacağını ifade etti. Genç teknik adamın, yardımcılarına da gelecek teklifleri değerlendirmeleri konusunda serbest olduklarını söylediği belirtildi.

AZİZ YILDIRIM KAZANIRSA KOCAMAN'IN YARDIMCISI

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde takımın başına Aykut Kocaman getirilecek ve Demirel de deneyimli teknik adamın antrenör ekibinde yer alacak.



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