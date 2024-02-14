Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Al Feiha ile karşılaşacak. Al Nassr Cristiano Ronaldo, Talisca ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan Al Feiha ise zorlu rakibi karşısında bir sürpriz peşinde olacak. Peki, Al Feiha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.