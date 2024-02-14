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Spor

Ronaldo'lu Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Al Fahya ile karşılaşacak

AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Al Feiha evinde Al Nassr’ı konuk edecek. 15. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr’ın 9 galibiyeti bulunuyor. 4 maç beraberlikle biterken 1 maçı ise Al Feiha kazandı. Peki, Al Feiha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, canlı skor ekranı ve kadroları.

14:57 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:58 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Al Feiha evinde Al Nassr’ı konuk edecek.
AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Al Feiha evinde Al Nassr’ı konuk edecek.

Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Al Feiha ile karşılaşacak. Al Nassr Cristiano Ronaldo, Talisca ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan Al Feiha ise zorlu rakibi karşısında bir sürpriz peşinde olacak. Peki, Al Feiha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

AL FEİHA - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turu Al Feiha - Al Nassr maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
SPOR SMART
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL FEİHA - AL NASSR CANLI SKOR

AL FEİHA - AL NASSR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

AL FEİHA

88 Vladimir Stojkovic

2 Mokher Al-Rashidi

4 Sami Al Khaibari

22 Mohammed Al Baqawi

33 Hussein Al Shuwaish

6 Saud Bin Zaydan

7 Henry Onyekuru

8 Abdulrahman Al-Safari

27 Sultan Madash

17 Junior Fashion Sakala

29 Nawaf Al-Harthi

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

5 Abdullah Al Amri

15 Alex Telles

27 Aymeric Laporte

2 Sultan Al-Ghanam

17 Abdullah Alkhaibari

25 Otavio

77 Marcelo Brozovic

94 Anderson Talisca

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane



#Al Fahya
#Al Nassr
#AFC Şampiyonlar Ligi
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