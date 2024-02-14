Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Al Feiha ile karşılaşacak. Al Nassr Cristiano Ronaldo, Talisca ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan Al Feiha ise zorlu rakibi karşısında bir sürpriz peşinde olacak. Peki, Al Feiha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
AL FEİHA - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AL FEİHA - AL NASSR CANLI SKOR
AL FEİHA - AL NASSR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
AL FEİHA
88 Vladimir Stojkovic
2 Mokher Al-Rashidi
4 Sami Al Khaibari
22 Mohammed Al Baqawi
33 Hussein Al Shuwaish
6 Saud Bin Zaydan
7 Henry Onyekuru
8 Abdulrahman Al-Safari
27 Sultan Madash
17 Junior Fashion Sakala
29 Nawaf Al-Harthi
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
5 Abdullah Al Amri
15 Alex Telles
27 Aymeric Laporte
2 Sultan Al-Ghanam
17 Abdullah Alkhaibari
25 Otavio
77 Marcelo Brozovic
94 Anderson Talisca
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane