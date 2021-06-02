Spor Al-Hilal Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile anlaşma sağladı
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Al-Hilal Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile anlaşma sağladı

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında teknik direktörlüğe Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Portekizli çalıştırıcı Leonardo Jardim getirildi.

Haber Merkezi AA
Al-Hilal Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile anlaşma sağladı
Jardim Fransa Lig 1 takımlarından Monaco'nun teknik adamlığını da üstlenmişti.

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında teknik direktörlüğe Portekizli Leonardo Jardim getirildi.

Al-Hilal Kulübü, 46 yaşındaki çalıştırıcı Jardim ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Jardim, ülkesinde Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon, Yunanistan'da Olympiakos, son olarak da Fransa'da Monaco'yu çalıştırmıştı. Genç teknik direktör, Olympiakos ve Monaco ile birer lig şampiyonluğu yaşamıştı.

  • Bafetimbi Gomis ile Sebastian Giovinco gibi futbolcuların yer aldığı ve son olarak Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun görev yaptığı Al-Hilal, geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.

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