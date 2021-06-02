Al-Hilal Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile anlaşma sağladı

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında teknik direktörlüğe Portekizli Leonardo Jardim getirildi.
Al-Hilal Kulübü, 46 yaşındaki çalıştırıcı Jardim ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Jardim, ülkesinde Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon, Yunanistan'da Olympiakos, son olarak da Fransa'da Monaco'yu çalıştırmıştı. Genç teknik direktör, Olympiakos ve Monaco ile birer lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- Bafetimbi Gomis ile Sebastian Giovinco gibi futbolcuların yer aldığı ve son olarak Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun görev yaptığı Al-Hilal, geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.
🤝 Welcome @leonardojjardim
😍💙#JardimHilali #AlHilal pic.twitter.com/HIUd7YYXPl
🤝 Welcome @leonardojjardim