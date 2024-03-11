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Spor

Al Nassr - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Al Nassr evinde Al Ain’i konuk ediyor. İlk maçı 1-0 kazanan Al Ain zorlu deplasmana büyük bir avantajla gidiyor. Ronaldo’lu, Talisca’lı, Mane’li Al Nassr ise rakibini 2 farklı skorla yenmeye çalışacak. Peki, Al Nassr - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

09:41 - 11/03/2024 Monday
Yeni Şafak
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Al Nassr evinde Al Ain’i konuk ediyor.
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Al Nassr evinde Al Ain’i konuk ediyor.

Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ikinci maçında evinde Al Ain’i ağırlayacak. Daha önce 3 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan maçlarda Al Ain’in 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki, Al Nassr - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

AL NASSR - AL AİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşı Al Nassr - Al Ain karşılaşması
bu akşam saat 22.00
’de başlayacak. Maç
Spor SMART
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL NASSR - AL AİN CANLI SKOR

AL NASSR - AL AİN MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL NASSR

26 David Ospina

4 Abdulhakim Al Fatil

12 Nawaf Boushal

15 Alex Telles

27 Aymeric Laporte

14 Sami khalil Al Naji

17 Abdullah Alkhaibari

23 Ayman Yahya

25 Otavio

77 Marcelo Brozovic

7 Cristiano Ronaldo

AL AİN

17 Khalid Eisa

7 Omer Atzili

11 Bandar Mohammed

13 Ahmed Barman

20 Matias Palacios

27 Sultan Al Shamsi

99 Josna Epifani Loulendo

3 Kouame Autonne

15 Erik

46 D. Koumare

70 Abdoul Karim Traore



#Al Nassr
#Al Ain
#AFC Şampiyonlar Ligi
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