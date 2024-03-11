Al Nassr - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Suudi Arabistan Pro Lig 20. haftasında Al Nassr evinde Al Fateh’i konuk etti. Maç ev sahibi Al Nassr’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 17’ Cristiano Ronaldo, 29’ Salem Al Najdi ve 72’ Otavio’dan geldi. Al Nassr bu sonuçla puanını 49’a çıkararak 2. sırada yer aldı. Al Fateh ise 29 puanla 7. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Fateh maç özetini izlemek ve Arabistan ligi gol krallığına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.