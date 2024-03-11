Al Nassr - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ikinci maçında evinde Al Ain’i ağırlayacak. Daha önce 3 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan maçlarda Al Ain’in 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki, Al Nassr - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
AL NASSR - AL AİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AL NASSR - AL AİN CANLI SKOR
AL NASSR - AL AİN MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL NASSR
26 David Ospina
4 Abdulhakim Al Fatil
12 Nawaf Boushal
15 Alex Telles
27 Aymeric Laporte
14 Sami khalil Al Naji
17 Abdullah Alkhaibari
23 Ayman Yahya
25 Otavio
77 Marcelo Brozovic
7 Cristiano Ronaldo
AL AİN
17 Khalid Eisa
7 Omer Atzili
11 Bandar Mohammed
13 Ahmed Barman
20 Matias Palacios
27 Sultan Al Shamsi
99 Josna Epifani Loulendo
3 Kouame Autonne
15 Erik
46 D. Koumare
70 Abdoul Karim Traore