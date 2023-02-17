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Spor

ÖZET | Al Nassr-Al Taawon: 2-1

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Nassr, sahasında Al Taawon'u 2-1 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, mücadeleyi 2 asistle tamamladı. Maçın özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:33 . 17/02/2023 Cuma
Diğer
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Suudi Arabistan Premier Ligi'nin 17. haftasında Cristiano Ronado'lu Al Nassr sahasında Al Taawon'u konuk etti.

Mavi sarılı takım 17. dakikada Ronaldo'nun asisti, Ghareeb'in golüyle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarının başında ise Al Taawon 47. dakikada A. Medran'ın golüyle skoru 1-1 yaparak eşitledi.

Ronaldo asist yaptı

Mücadelenin 78. dakikasında ise Cristiano Ronaldo'nun pasıyla A. Madu golle buluştu ve skoru 2-1'e getirerek galibiyet golünü attı. Portekizli yıldız 90 dakika forma giydiği maçta 2 asist yaptı.




#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Al Taawon
2 saat önce
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ÖZET | Al Nassr-Al Taawon: 2-1
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