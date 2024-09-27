Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig 5. hafta

Arabistan Pro Lig 5. haftasında Al Nassr evinde Al Wahda ile karşılaşacak. Ligde 8 puanla 5. sırada yer alan Al Nassr 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Al Wahda ise 4 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Peki, Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.