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Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig 5. hafta

Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig 5. hafta

15:1427/09/2024, Friday
G: 27/09/2024, Friday
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Lig 5. haftasında Al Nassr evinde Al Wahda’yı konuk ediyor.
Suudi Arabistan Pro Lig 5. haftasında Al Nassr evinde Al Wahda’yı konuk ediyor.

Suudi Arabistan Pro Lig 5. haftasında Al Nassr evinde Al Wahda’yı konuk ediyor. 34. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr’ın 20 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Al Wahda 7 kez galip gelirken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorunun yanıtları.

Arabistan Pro Lig 5. haftasında Al Nassr evinde Al Wahda ile karşılaşacak. Ligde 8 puanla 5. sırada yer alan Al Nassr 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Al Wahda ise 4 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Peki, Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Wahda maçı bu akşam saat 18.20’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
tabii SPOR 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL NASSR - AL WAHDA CANLI SKOR

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI





#Al Nassr
#Al Wahda
#Suudi Arabistan Pro Lig

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