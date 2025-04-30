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Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16:2030/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AFC Şampiyonlar Ligi Elite yarı final maçında Al Nassr ve Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek.
AFC Şampiyonlar Ligi Elite yarı final maçında Al Nassr ve Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite yarı final maçında Al Nassr ve Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek. Maç bu akşam saat 19.30’da başlayacak. Çeyrek finalde Yokohame F. Marinos’u 4-1 mağlup eden Al Nassr final bileti için sahaya çıkıyor. Peki, Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı hangi kanalda, şifresiz yayın var mı? İşte Al Nassr - Kawasaki Frontale canlı izleme linki.

Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki Frontale ile kozlarını paylaşacak. Peki, Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı bu akşam saat 19.30’da başlayacak. Maç Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak.

Al Nassr - Kawasaki Frontale Canlı Skor

Al Nassr - Kawasaki Frontale Canlı İzle

Al Nassr - Kawasaki Frontale maçını canlı izlemek için


#AFC Şampiyonlar Ligi
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