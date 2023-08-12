Al Nassr Şampiyon.
Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi.
Al Nassr finalde Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmanın ilk golü 51.dakika da Al Hilal forması giyen Michael'den skoru 1-0 getiren golü attı. 74. dakikada Cristiano Ronaldo Al Nassr adına skoru 1-1'e getirdi.
Al Nassr'da dakika 71'de Al Amri ile 78.dakika da Boushal kırmızı kart gördü. Mücadeleyi 10 kişi tamamladılar.
Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sonuçlanarak maç uzatmaya gitti.
Uzatmalarda 98. Dakikada Cristiano Ronaldo sahneye çıkarak Al Nassr adına skoru 2-1 yaparak takımını şampiyonluğa ulaştırdı.