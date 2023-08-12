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Spor

Al Nassr Şampiyon

Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Nassr, uzatmalara giden karşılaşmada Al Hilal'i 2-1 mağlup etti.

20:43 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Al Nassr Şampiyon.

Al Nassr Şampiyon.

Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi.


Al Nassr finalde Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


Karşılaşmanın ilk golü 51.dakika da Al Hilal forması giyen Michael'den skoru 1-0 getiren golü attı. 74. dakikada Cristiano Ronaldo Al Nassr adına skoru 1-1'e getirdi.


Al Nassr'da dakika 71'de Al Amri ile 78.dakika da Boushal kırmızı kart gördü. Mücadeleyi 10 kişi tamamladılar.


Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sonuçlanarak maç uzatmaya gitti.


Uzatmalarda 98. Dakikada Cristiano Ronaldo sahneye çıkarak Al Nassr adına skoru 2-1 yaparak takımını şampiyonluğa ulaştırdı.

Al Nassr taraftarının şampiyonluk sevinci.






#Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası
#Al Hilal
#Al Nassr
#Final
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