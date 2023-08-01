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Spor

Al Nassr transferi duyurdu: Mane imzayı attı

Al Nassr, Sadio Mane'yi kadrosuna kattığını açıkladı

21:01 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Sadio Mane

Sadio Mane

Al Nassr, Sadio Mane'yi kadrosuna kattığını açıkladı

#Mane
#Al Nassr
#Transfer
27 dakika önce
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