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Spor

Al Nassr'da Rudi Garcia ile yollar ayrıldı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Dünya Yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al Nassr'da teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz

17:17 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rudi Garcia, Al Nassr'da 26 maçta 2.27 puan ortalaması yakalamıştı.

Rudi Garcia, Al Nassr'da 26 maçta 2.27 puan ortalaması yakalamıştı.

TVNET'te yayınlanan Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Al Nassr'da, Teknik Direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı açıklandı.


Yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Rudi Garcia ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Yönetim kurulu ve Al Nassr taraftarları, son 8 ay boyunca özverili çalışmaları için Rudi ve ekibine teşekkür eder" ifadeleri yer aldı.


Şampiyonluk yarışında özellikle Al Ittihad'a 1-0 kaybedilerek yara alınmasının ardından, Fransız teknik adama olan güvenler azalmıştı. Son olarak Pazar günü Trabzonspor'dan tanıdığımız Anthony Nwakaeme'nin oynadığı Al Fayha ile 0-0 berabere kalınmasının ardından dolu bardağın taştığı ve teknik adam ile yolların ayrılacağı haberleri çıkmıştı.


Diğer taraftan takımın başına, U19 takımının hocası Dinko Jelicic'in geçtiği açıklandı.


#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Rudi Garcia
#Suudi Arabistan Pro Ligi
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