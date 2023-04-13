Al Nassr'da Rudi Garcia ile yollar ayrıldı

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Rudi Garcia ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Yönetim kurulu ve Al Nassr taraftarları, son 8 ay boyunca özverili çalışmaları için Rudi ve ekibine teşekkür eder" ifadeleri yer aldı.