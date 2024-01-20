Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor sahasında Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Efecan Karaca ve 90+1. dakikada Pione Sisto kaydetti. Rizespor'un gollerini ise 51. dakikada Dal Varesanovic attı.

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 25'e yükseltirken, Rizespor ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Rizespor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.