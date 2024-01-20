Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor sahasında Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Efecan Karaca ve 90+1. dakikada Pione Sisto kaydetti. Rizespor'un gollerini ise 51. dakikada Dal Varesanovic attı.
Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 25'e yükseltirken, Rizespor ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Rizespor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
Alanyaspor-Rizespor maçının dakika dakika özeti
27. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Rizespor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Bu sırada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
30. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ortaladığı top, Cordova'nın vuruşunda Çaykur Rizespor savunmasından sekti. Topu önünde bulan Novais'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hojer ceza sahası içine girerek pasını aktardı. Kale önünde yakın mesafeden topu alanVerasanovic’in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
69. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ceza sahsı içinde sol ayağıyla sert vurdu meşin yuvarlak direkten sahaya döndü.
70. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Leroy Fer kafayla vurdu topu kaleci Gökhan kurtardı, devam eden pozisyonda Efecan boşta kalan topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Yaklaşık 10 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı. 1-1
81. dakikada Shelvey’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta boşta kalan topa Mocsi’nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90. dakikada sol kanattan gelişen atakta Sisto ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Mücadele 2-1 sona erdi.