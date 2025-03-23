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Alanyaspor Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Alanyaspor Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

14:4423/03/2025, Pazar
AA
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Alanyaspor ligde topladığı 31 puanla 14. sırada yer alıyor.
Alanyaspor ligde topladığı 31 puanla 14. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.


Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da Corendon Airlines Park Stadı'nda karşılaşacak.



#Trendyol Süper Lig
#Antalyaspor
#Corendon Alanyaspor

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