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Spor

Alanyaspor ayrılığı duyurdu

Alanyaspor, Famara Diedhiou'nun sezon sonuna kadar İspanya 2. Lig ekiplerinden Granada'ya kiralandığını açıkladı. Senegalli golcü bu sezon 3 maçta gol atamadı.

22:04 . 24/01/2023 Salı
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Famara Diedhiou

Famara Diedhiou

Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Senegalli forveti Famara Diedhiou'yu İspanya'nın Granada Kulübüne kiraladığını duyurdu.

Resmi açıklama geldi

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Famara Diedhiou, 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya'nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'a 2021/22 sezonunun başında İngiltere Championship ekibi Bristol City'den transfer olan Famara Diedhiou, Akdeniz ekibinde bu sezon 3 maçta forma giyerken 1 asist kaydetti.





#Alanyaspor
#transfer
#Famara Diedhiou
9 dakika önce
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Alanyaspor ayrılığı duyurdu
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