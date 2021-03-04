Spor Alanyaspor galibiyeti unuttu Ünal Karaman ve öğrencileri Alanyadan puanla döndü
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Alanyaspor galibiyeti unuttu: Ünal Karaman ve öğrencileri Alanya'dan puanla döndü

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Alanyaspor bu beraberliğin ardından puanını 43'e, Göztepe ise 36'ya yükseltti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor evinde Göztepe ile berabere kaldı.
Alanyaspor evinde Göztepe ile berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmadan dakikalar;

9'uncu dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Kadzior'un ortası savunma tarafından uzaklaştırılırken, sol çaprazda topu alan Moubandje ceza alanı içine yolladı. İçeride tekrar topla buluşan Kadzior'un vuruşu az farkla auta gitti.

17'nci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Kadzior ceza alanı içerisine kadar getirdiği topla şansını denedi. Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Kadzior'n vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

21'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında savunma arkasına sızan Adam Bareiro aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Bareiro'nun koluna değdiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34'üncü dakikada soldan Göztepe Soner ile korner kullandı. Savunma topu uzaklaştırırken, Nwobodo ceza alanı dışından tekrar kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.

43'üncü dakikada Alanyaspor sağdan Kadzior - Juanran paslaşmasıyla kullanılan serbest vuruşta topu ceza alanı içerisine gönderdi. Oluşan karambolde topu önünde bulan Tzavellas uzaktan sert bir şut çekti ancak top kalecide kaldı.

GOL!

  • 44'üncü dakikada gelişen Göztepe atağında sol hareketlenen Halil topu ceza alanı içerisine yolladı. Gelen topa Alanyasporlu Fatih ters bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti: 0-1.

45'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Davidson yakından kaleyi yokladı. Top kalecide kaldı.

49'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkan, kaleyi yokladı ancak top kaleci İrfan Can'dan çıkarak kornere gitti.

GOL!

  • 54'üncü dakikada sağdan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa yükselen Tzavellas'ın vuruşu ağlara gitti: 1-1.

65'inci dakikada Alanyaspor Kadzior ile soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe sızan Moubandje topa yükseldi. Murat'a çarpan top kornere gitti.

77'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Kadzior topu ceza alanı içine ortaladı. İçeride oluşan karambolde topu çevirmek isteyen Moubandje'den önce kaleci İrfan Can araya girerek topu aldı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


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