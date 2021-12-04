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Alanya'da kazanan Sivasspor

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Kerem Atakan Kesgin'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Sivassporlu oyuncuların gol sevinci.

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın tek golünü 53. dakikada Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin kaydetti. Ayrıca mücadelenin 86. dakikasında Uğur Çiftçi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Yiğidolar puanını 19'a çıkardı. Aytemiz Alanyaspor ise aldığı bu mağlubiyetle 24 puanda kaldı.

Gelecek hafta Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İlk yarıdan dakikalar

  • 7. dakikada Fajr’ın sağ kanada gönderdiği topu alan Pedro Henrique, içeriye doğru kat ederek şutunu attı. Top yandan auta gitti.
  • 21. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel, içeriye doğru kat ettikten sonra ters ayağıyla şutunu çekti, top az farkla üstten auta gitti.
  • 27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunu attı, ancak top savunmadan geri döndü.
  • 37. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Gradel, Juanfran’dan sıyrıldıktan sonra topu sert bir şekilde kale alanına gönderdi, ancak orada topa kimse dokunamadı.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

  • 48. dakikada Fajr’ın sol kanada gönderdiği topu alan Gradel, iki rakibinden sıyrılarak içeriye girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kaleci Serkan’ı yanıltsa da tecrübeli kaleci köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.
  • 51. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Gradel’in pasında ceza sahası çaprazında topu kontrol eden Kerem Atakan Kesgin’in sert şutunda top filelere gitti. 0-1
  • 68. dakikada Fajr’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında c Hakan Arslan’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
  • 76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel’in şutu yandan dışarı çıktı.
  • 85. dakikada Tetah’a yaptığı faulün ardından Uğur Çiftçi, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
  • 87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba’nın arka direğe ortasında Efecan Karaca’nın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
  • Mücadeleyi 1-0 Sivasspor kazandı.
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