|
Spor

Alanyaspor'a Angolalı forvet

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 23 yaşındaki golcü Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

17:32 . 4/07/2023 Salı
IHA
Loide Augusto, Alanyaspor'da 27 numaralı formayı giyecek.

Loide Augusto, Alanyaspor'da 27 numaralı formayı giyecek.

Alanyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Antalya temsilcisi, Portekiz ekibi Mafra’dan 23 yaşındaki Angolalı futbolcu Loide Augusto’yu 4 yıllığına renklerine bağladı.


Tesislerde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Loide Augusto da istediğimiz bir oyuncuydu. Her iki kanatta da oynayabilen Augusto’nun kulübümüze faydalı olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.


Augusto ise, “Burada olmaktan mutluyum. Başkanım başta olmak üzere transfer olmamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’de daha önce futbol oynayan arkadaşlarımdan bilgi aldım. Onlarla konuştuktan sonra Türkiye’de oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım çabuk adapte olurum ve hem kendim için, hem de kulübüm için faydalı olurum” diye konuştu.





#Alanyaspor
#Loide Augusto
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Klavyede dolar işareti nasıl yapılır?