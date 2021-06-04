Alanyaspor'da kemik kadro değişiyor

Aytemiz Alanyaspor 2020- 2021 sezonunun sona ermesinin ardından yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak kadroya geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen ve eski oyuncusu olan Candeias'ı kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Damian Kadzior, François Moubandje ve Adam Bareiro kiralık oyuncular olurken, Salih Uçan, Steven Caulker, Juanfran, Mustafa Pektemek ve Ceyhun Gülselam'ın ise sözleşmesi bitti.

Alanyaspor'un şu ana kadar yalnızca Juanfran ile sözleşme yenilediği öğrenilirken, kiralık oyuncuların hepsi takımdan ayrıldı. Salih Uçan, Steven Caulker ve Ceyhun Gülselam'ın birçok takımdan talibi olduğu söylentileri dolaşırken, Salih'in Beşiktaş ile Caulker'ın da Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları ortaya atıldı.

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Her mevkiden oyuncu eksiliyor

Alanyaspor'da sözleşmesi biten oyunculara bakıldığı zaman savunmadan 2, ön liberodan 1, orta sahadan 1 ve forvet bölgesinden 2 oyuncunun ayrılacağı görülüyor. Sözleşmesi devam eden ve transfer teklifi alan diğer futbolcuların da ayrılabileceği göz önüne alındığında turuncu yeşilli takımda kemik kadro tamamen değişecek.

Transferde kimlerin öne çıkacağı, hangi mevkilere öncelik verileceği henüz netleşmezken, Ankaragücü'nden Alper Potuk, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen ile Yusuf Sarı ve yine geçen sezon bordo mavili takımda kiralık olarak oynayan Fluminense oyuncusu sol bek Marlon'un ismi Akdeniz temsilcisiyle anılıyor.



