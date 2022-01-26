Aleksandar Pesic Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor: Kulübünden kolaylık istedi

Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ün Sırp golcüsü Aleksandar Pesic için pazarlıklarını sürdürüyor. Sarılacivertliler, Sırp oyuncu için 2,5 milyon euro bonservis bedeli önerirken, Fatih Karagümrük 3.5 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı tarafından satın alınan İngiltere Champinship ekibi Hull City, Pesic’in transferi için Fatih Karagümrük ile 3,5 milyon euro karşılığında anlaşmıştı. 29 yaşındaki oyuncu İngiltere’ye gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi.

Kolaylık istedi

Yıldız forvet, Fatih Karagümrük yönetimiyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe’ye transfer olmak istediğini belirtti ve transferi konusunda kolaylık talep etti. İki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, Fenerbahçe’nin bazı futbolcuları takasta kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Sarıla civertli ekip, 2,5 milyon euronun yanı sıra kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş’ün bonservisini vermeyi planlıyor. Ayrıca Meyer de Pesic karşılığında Fatih Karagümrük’e önerildi.

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Volkan Demirel bırakmak istemiyor

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Pesic’i bırakmak istemiyor. Demirel, yönetime verdiği raporda, Sırp golcüye ihtiyacı olduğunu belirtti ve kalması yönünde rapor verdi. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 lig maçında takımına 12 gollük katkı sağladı.

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