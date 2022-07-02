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Alex Teixeira ile yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı yıldız futbolcu Alex Teixeira ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi DHA
Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Alex Teixeira

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Alex Teixeira ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayla çıktığı 31 maçta 4 gol atıp 1 de asist kaydetmişti.

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