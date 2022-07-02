Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Alex Teixeira ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayla çıktığı 31 maçta 4 gol atıp 1 de asist kaydetmişti.

Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız.



Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/5w3KVksmGU REKLAM July 2, 2022

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