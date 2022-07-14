Spor Alex Teixeira imzayı attı İşte yeni takımı
TRANSFER

Alex Teixeira imzayı attı: İşte yeni takımı

Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira, futbola başladığı kulüp olan Vasco da Gama'ya geri döndü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex Teixeira imzayı attı: İşte yeni takımı
Beşiktaş formasıyla çıktığı 31 maçta 4 gol kaydetmişti.

Brezilya Serie B ekiplerinden Vasco da Gama, Teixeira'yı kadrosuna kattı.

Kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferini "Rüya gerçek oldu" ifadesiyle duyurdu.

Duygularını aktaran Teixeira ise, "Her şeyin başladığı yere ve kalbimdeki takıma geri döndüm. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Bu yüzden de şu an çok mutluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesidir. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Futbola Vasco da Gama altyapısında başlayan Alex Teixeira, 2008 yılında A takıma yükseldi. Brezilyalı futbolcu daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk, Jiangsu Suning ve Beşiktaş formalarını giydi.

Teixeira 7 numaralı formayla poz verdi.
Teixeira 7 numaralı formayla poz verdi.

Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
SPOR
Alex Teixeira ile yollar ayrıldı


Provokatörlerin Suriyeliler polise saldırdı yalanı bozuldu: Kahramanmaraş’ta polise saldıran üç kişi Türk vatandaşı çıktı

Provokatörlerin 'Suriyeliler polise saldırdı' yalanı bozuldu: Kahramanmaraş’ta polise saldıran üç kişi Türk vatandaşı çıktı
İzmirde otluk alanda yangın

İzmir'de otluk alanda yangın

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.​
Defalarca bıçaklanıpölüme terk edildi

Defalarca bıçaklanıp
ölüme terk edildi

​Malatya'da kan donduran olay.

​En çok maliyeye sızdılar.

​Datça'daki orman yangınından ikinci gün.

Kısmen kontrol altında

Kısmen kontrol altında

​Çeşme'deki orman yangını havadan görüntülendi.

​Hicretin kutlu durağında.

​İngiltere'den sonra İtalya'da da siyasi kriz çıktı.

​'Süper Ay' görenleri kendine hayran bıraktı.

​İkisi çocuk beş kişi ölümden döndü.

​Aşiretler savaşmayacak.

​FETÖ ile ortak proje.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.