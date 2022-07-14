Alex Teixeira imzayı attı: İşte yeni takımı

Brezilya Serie B ekiplerinden Vasco da Gama, Teixeira'yı kadrosuna kattı.

Kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferini "Rüya gerçek oldu" ifadesiyle duyurdu.

Duygularını aktaran Teixeira ise, "Her şeyin başladığı yere ve kalbimdeki takıma geri döndüm. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Bu yüzden de şu an çok mutluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesidir. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Futbola Vasco da Gama altyapısında başlayan Alex Teixeira, 2008 yılında A takıma yükseldi. Brezilyalı futbolcu daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk, Jiangsu Suning ve Beşiktaş formalarını giydi.

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Teixeira 7 numaralı formayla poz verdi.