Spor Alex Teixeira paylaştı "Yakında açıklayacağım"
TRANSFER

Alex Teixeira paylaştı: "Yakında açıklayacağım"

Beşiktaş'ın gündemindeki Brezilyalı yıldız futbolcu Alex Teixeira, transfer kararını vermek üzere Dubai'ye gittiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex Teixeira paylaştı: Yakında açıklayacağım
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Siyah-beyazlıların transferi için yoğun çaba sarf ettiği Alex Teixeira'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 31 yaşındaki futbolcu, "Geleceğim ile ilgili karar vermek için ailemle Dubai’ye geldim. Burada menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben ya da menajerim yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Teixeira'nın adı Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr ile de anılıyor.


  • Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.

Teixeira transfer açıklamasını Portekiz ve İngilizce yaptı.
Teixeira transfer açıklamasını Portekiz ve İngilizce yaptı.


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