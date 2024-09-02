Alex Telles boşa çıktı

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr yıldız futbolcuyla yolları ayırmaya çok yakın! Takımdaki yabancı sayısının artması sebebiyle Suudi ekibi bazı futbolcuları takımdan gönderecek. Takımdan gönderilecek ilk isim ise belli oldu. Detaylar haberimizde.