Alexander Sörloth Leipzig'e imza atarak Norveç tarihine geçecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth transferi için 'finansal noktada kilitlenmişti' ifadesini kullanmıştı. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Dün Norveç'ten menajeriyle birlikte Almanya'ya giden Norveçli yıldız, Leipzig ile son görüşmeleri gerçekleştirdi. Bugün de sağlık kontrolüne giren oyuncuya dair Leipzig hiçbir açıklamada bulunmadı.

Leipzig kulübünün bu transfer için 24 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve buna ek olarak başarı bonusları olacağı belirtildi.

Öte yandan Norveçli gazeteci Simen Pedersen, Alexander Sörloth'un 1 ay önceden Leipzig ile anlaştığını ve artık sadece küçük detayların kaldığını aktardı.

Sörloth'un transferi 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde Norveç futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.

Sonraki satıştan pay isteniyor

Crystal Palace'ın Sörloth'un satışından pay istediği öğrenildi. İngiliz ekibinin bu isteğine Leipzig sıcak bakmazken Alman kulübünün pay yerine başarı bonusu önerdiği aktarıldı. Öte yandan Crystal Palace'ın sonraki satıştan istediği paya Trabzonspor'un da ortak olmak istediği ve belirlenecek yüzdenin yarısının bordo mavili kulübe verileceği ifade edildi.