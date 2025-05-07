Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aliağa Futbol'da kupa futbolcularda

Aliağa Futbol'da kupa futbolcularda

11:207/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Aliağa Futbol'da kupa futbolcularda
Aliağa Futbol'da kupa futbolcularda

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluğa ulaşan Aliağa Futbol'da şampiyonluk kupası futbolcuların elinde yükseldi.

Grupta son hafta 26 Nisan'da 1923 Mustafakemalpaşaspor'u deplasmanda 5-1 yenip, haftaya lider başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor'un evinde takılmasıyla şampiyon olan Aliağa'da kupa futbolculara teslim edildi. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından kulüp tesislerinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Turgay Mete, Teknik Direktör Polat Çetin, takım kaptanları Mehmet Fuat Gölbaşı, Oktay Kancı ve Berke Bıyık'a teslim edilen kupayı tüm takım törenle havaya kaldırdı. Aliağalı futbolcular kupa ve madalyalarıyla birlikte şampiyonluk posteri çektirdi. Aliağa ekibi Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra profesyonel ligdeki ilk iki sezonunu namağlup tamamlayarak 2'nci Lig'e ulaşmıştı.

#Aliağa
#Aliağa futbol
#3. lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA GELİŞMELER: Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak?