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Aliağa Petkim'den kötü seri

Aliağa Petkim'den kötü seri

15:2823/03/2025, Pazar
IHA
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Başantrenör Burak Gören idmanda oyuncularına bir konuşma yaptı.
Başantrenör Burak Gören idmanda oyuncularına bir konuşma yaptı.

Aliağa Petkimspor, son olarak Tofaş’a da kaybederek Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Tofaş ile iç sahada karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, başa baş geçen mücadeleyi 95-88 kaybetti ve haftanın maçları tamamlanmadan düşme hattına biraz daha yaklaştı. Böylece Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.


İzmir ekibinde Başantrenör Burak Gören de müsabakaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu bir seriden geçtiklerini ifade eden Gören, "Maçın belirli bölümlerinde iyi oynamamıza ve mücadele etmemize rağmen, Tofaş’ın olağanüstü şut yüzdesine ve hücum potansiyeline karşılık veremedik. Kendi evimizde aldığımız bu mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduğumu ifade etmeliyim. Yoğun maç temposu içerisinde detaylar üzerinde yeterince çalışma imkanı bulamıyoruz. Ancak birlikte kalarak daha iyi sonuçlar alacağımızdan şüphem yok. Yine de kabul etmeliyim ki zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Tofaş’ı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.




#Basketbol Süper Ligi
#Aliağa Petkimspor
#Burak Gören

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