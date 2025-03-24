Aliağa Petkim'e galibiyet yetmeyebilir

Tenerife’nin yenilgisiz bir şekilde çeyrek finali garantilediği grupta diğer takımların durumu ise son maçlara kaldı.

6. hafta mücadelesinde Reggiana ve Baxi Manresa’nın ikişer, Petkimspor’un ise 1 galibiyeti bulunuyor. Yarın oynanacak son karşılaşmalarda Manresa deplasmanda Tenerife’ye mağlup olur, Petkimspor da Reggiana’yı en az 12 sayı farkla yenerse İzmir ekibi üçlü averajla ikinci sıraya yerleşip adını çeyrek finale yazdıracak.