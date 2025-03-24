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Aliağa Petkim'e galibiyet yetmeyebilir

Aliağa Petkim'e galibiyet yetmeyebilir

14:0224/03/2025, Pazartesi
IHA
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Aliağa Petkimspor'un az da olsa tur şansı bulunuyor.
Aliağa Petkimspor'un az da olsa tur şansı bulunuyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu K Grubu’nda Aliağa Petkimspor, son maçında yarın İtalyan temsilcisi Reggiana’ya konuk olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu K Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, yarın İtalyan temsilcisi Reggiana’ya konuk olacak. Reggio Emilia’daki Palasport Giulio Bigi’de oynanacak müsabaka saat 22.00’da başlayacak.


Tenerife’nin yenilgisiz bir şekilde çeyrek finali garantilediği grupta diğer takımların durumu ise son maçlara kaldı.


6. hafta mücadelesinde Reggiana ve Baxi Manresa’nın ikişer, Petkimspor’un ise 1 galibiyeti bulunuyor. Yarın oynanacak son karşılaşmalarda Manresa deplasmanda Tenerife’ye mağlup olur, Petkimspor da Reggiana’yı en az 12 sayı farkla yenerse İzmir ekibi üçlü averajla ikinci sıraya yerleşip adını çeyrek finale yazdıracak.


İki ekip arasında İzmir’de oynanan maçı Aliağa Petkimspor, 91-87 kaybetmişti.




#Basketbol Şampiyonlar Ligi
#Aliağa Petkimspor
#Reggiana

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