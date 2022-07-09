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Allahyar Sayyadmanesh resmen Hull City'de

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh’in Hull City’ye bonservisi ile transfer olduğunu açıkladı. İngiliz ekibi, İranlı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Allahyar Sayyadmanesh resmen Hull Cityde
Allahyar Sayyadmanesh

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın ardından Allahyar Sayyadmanesh'in de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

  • Bonservisinin yarısı 4.5 milyon euro
  • Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, daha önce katıldığı bir programda Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye ödedikleri bonservis bedelini açıklamıştı. Ilıcalı, "Allahyar’ın bonservisinin yüzde 50’si için Fenerbahçe’ye 4.5 milyon euro ödedik" ifadelerini kullandı.

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