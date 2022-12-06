Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe itirafı: Neden Türkiye'de oynayamadı? Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Sayyadmanesh "Türkiye'ye geldiğimde ben de daha fazla oynamak istiyordum. Daha fazla oynayabileceğimi de düşünüyorum. Burada anlatmak istemeyeceğim, konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı forma şansı bulamadım" dedi.

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