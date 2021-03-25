Spor Almanya A Milli Futbol Takımında bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
FUTBOL FUTBOL

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Almanya A Milli Futbol Takımında bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Jonas Hofmann

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, İzlanda ile bu akşam oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçı öncesinde dün milli takım oyuncularına ve çalışanlarına uygulanan PCR testlerinden birinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Düsseldorf Sağlık Dairesi ile yapılan istişare sonucunda testi pozitif çıkan ve şu an semptomu bulunmayan futbolcunun hemen izole edildiği aktarıldı.

Testi pozitif çıkan oyuncu Jonas Hofmann

Almanya Milli Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff, maç öncesinde böyle bir haberin hem teknik direktör hem de takım için çok kötü olduğunu, ancak bugüne kadar tüm hijyen önlemlerini büyük bir disiplinle uygulamalarından dolayı bunun tek bir vakada kalacağını düşündüklerini kaydetti.

  • Alman Bild gazetesi, PCR testi pozitif çıkan oyuncunun Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Jonas Hofmann olduğunu iddia etti.

Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda 'maçın adamı' seçildi
SPOR
Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda 'maçın adamı' seçildi

Türkiye Dünya Kupası macerasına iddialı başladı: Burak Yılmaz Hollanda'yı yıktı
SPOR
Türkiye Dünya Kupası macerasına iddialı başladı: Burak Yılmaz Hollanda'yı yıktı
Abone Ol Google News
Süveyşi tıkadık özür dileriz

Süveyş'i tıkadık özür dileriz

​Karaya oturan geminin sahibi Japon şirketten açıklama.
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Bina sakinleriyle sohbet edip "Kamera var mı?" diye sordu.
Reuterstan dikkat çeken Erdoğan-Biden analiz: Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanı zorlanacak

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

​Dünyaca ünlü yatırımcıdan TL'deki saldırılara tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.