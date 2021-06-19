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Gol düellosunda kazanan Almanya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) F Grubu ikinci maçında Almanya, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Portekiz’i 4-2 mağlup etti. Almanya-Portekiz maçının gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya-Portekiz maç özeti ve golleri izle
Almanyalı futbolcuların gol sevinçleri

EURO2020 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Panzerler, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 kazandı. Bu karşılaşma aynı zamanda turnuvanın en gollü mücadelesi oldu.

Almanya’ya galibiyeti getiren golleri 35 ile 51. dakikalarda Kai Havertz, 39. dakikada Guerreiora (K.K) ve 60. dakikada Gosens kaydetti. Portekiz’in gollerini ise 15. dakikada Ronaldo ve 67. dakikada Jota attı.

  • Alınan bu sonucun ardından Almanya puanını 3’e yükseltirken, Portekiz ise 3 puanda kaldı. Son hafta mücadelesinde Almanya ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Portekiz ise Fransa ile karşılaşacak.

Ronaldo'nun attığı gol: 1-0

Kai Havertz'in attığı gol: 1-1

Guerreiro'nun kendi kalesine attığı gol: 1-2

Kai Havertz'in attığı 2. gol: 1-3

Gosens'in attığı gol: 1-4

Jota'nın attığı gol: 2-4

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