Gol düellosunda kazanan Almanya

EURO2020 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Panzerler, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 kazandı. Bu karşılaşma aynı zamanda turnuvanın en gollü mücadelesi oldu.

Almanya’ya galibiyeti getiren golleri 35 ile 51. dakikalarda Kai Havertz, 39. dakikada Guerreiora (K.K) ve 60. dakikada Gosens kaydetti. Portekiz’in gollerini ise 15. dakikada Ronaldo ve 67. dakikada Jota attı.

Alınan bu sonucun ardından Almanya puanını 3’e yükseltirken, Portekiz ise 3 puanda kaldı. Son hafta mücadelesinde Almanya ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Portekiz ise Fransa ile karşılaşacak.

Ronaldo'nun attığı gol: 1-0

⚽GOL! Cristiano Ronaldo!! Portekiz, ani baskınla golü buldu...#EURO2020 #GER #POR pic.twitter.com/MD3aW734Xl — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2021

Kai Havertz'in attığı gol: 1-1

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GOL! Kai Havertz attı, Almanya beraberliği yakaladı..#EURO2020 #GER #POR pic.twitter.com/ksrRJ43rPz — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2021

Guerreiro'nun kendi kalesine attığı gol: 1-2

⚽GOL! Raphael Guerreiro topu kendi kalesine attı, Almanya bir anda öne geçti... #EURO2020 #GER #POR pic.twitter.com/EPWjShd7Gf — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2021

Kai Havertz'in attığı 2. gol: 1-3

⚽GOL! Kai Havertz!! Almanya'dan mükemmel bir takım oyunu.#EURO2020 #GER #POR pic.twitter.com/fTDGvSj8xY — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2021

Gosens'in attığı gol: 1-4

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⚽GOL! Robin Gosens attı dört oldu!! Panzer fırtınası esiyor...#EURO2020 #GER #POR pic.twitter.com/vETgmFFN8A — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2021

Jota'nın attığı gol: 2-4