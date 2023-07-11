|
Spor

Alpaslan Öztürk'ten eski hocasına olay sözler

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'daki teknik direktörü İbrahim Üzülmez hakkında çok konuşulacak sözler söyledi. Tecrübeli futbolcu, 49 yaşındaki çalıştırıcı için "Kompleksli ve kötü bir insan" yorumunda bulundu.

14:53 . 11/07/2023 Salı
Diğer
İbrahim Üzülmez - Alpaslan Öztürk

İbrahim Üzülmez - Alpaslan Öztürk

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Alpaslan Öztürk, eflatun-sarılı takımdaki teknik direktörü İbrahim Üzülmez hakkında çarpıcı ifadeler kulandı. Çalıştığı en kötü teknik direktörün İbrahim Üzülmez olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan da değil" dedi.


Spor Arena'ya konuşan Alpaslan Öztürk'ün İbrahim Üzülmez'le ilgili açıklamsı şöyle:


"Ayrılırken hiçbir oyuncunun elini sıkmadı"


"Çalıştığım en kötü teknik direktör İbrahim Üzülmez. Nedeni de belli zaten. Açıp bakarsınız. Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur. Kendisi kompleksli ve kötü bir insan. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum, ensemin arkasından terler damlamaya başlıyor böyle heyecanlanınca. Onun hakkında söyleyebileceğim en yumuşak söz; 'kötü bir insan!' Kulüpten ayrıldıktan sonra hiçbir oyuncunun elini sıkmadı. Biz helalleşmeyi bekledik. Kendisi arabasına binip hızla ilerledi."





#Alpaslan Öztürk
#İbrahim Üzülmez
#Eyüpspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YÖKSİS nedir? Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) giriş!