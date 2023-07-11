Alpaslan Öztürk'ten eski hocasına olay sözler

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Alpaslan Öztürk, eflatun-sarılı takımdaki teknik direktörü İbrahim Üzülmez hakkında çarpıcı ifadeler kulandı. Çalıştığı en kötü teknik direktörün İbrahim Üzülmez olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan da değil" dedi.

"Çalıştığım en kötü teknik direktör İbrahim Üzülmez. Nedeni de belli zaten. Açıp bakarsınız. Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur. Kendisi kompleksli ve kötü bir insan. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum, ensemin arkasından terler damlamaya başlıyor böyle heyecanlanınca. Onun hakkında söyleyebileceğim en yumuşak söz; 'kötü bir insan!' Kulüpten ayrıldıktan sonra hiçbir oyuncunun elini sıkmadı. Biz helalleşmeyi bekledik. Kendisi arabasına binip hızla ilerledi."