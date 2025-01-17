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Alperen Şengün All-Star yolunda

Alperen Şengün All-Star yolunda

11:3117/01/2025, Cuma
AA
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Alperen Şengün sezonun en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.
Alperen Şengün sezonun en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 16 Şubat'ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan taraftar oylaması sonuçları güncellendi.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, All-Star taraftar oylamasında Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 489 bin 956 oyla Doğu Konferansı'nda, Nikola Jokic ise 2 milyon 924 bin 436 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer alıyor.


Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 764 bin 521 oyla 6. sıradaki yerini korudu.



Geri sayıma geçildi

Taraftarlar, All-Star ​​oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve medya panelinin ise yüzde 25'er oy oranı var.


NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.


All-Star maçı ilk 5 ​​oyuncuları, 23 Ocak Perşembe günü ve yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak.




#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets

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