Alphonso Davies koronavirüs sonrasında futboldan uzak kalacak

oronavirüsün hayatımıza etkisi devam ediyor. Kovid geçiren futbolcuların bazılarının zaman zaman yaşadığı sağlı sorunlarına, Bayern Münih forması giyen 21 yaşındaki Alphonso Davies de katıldı.

Sahalardan uzak kalacak

Ocak ayının başında koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren Kanadalı oyuncunun, kalp kası iltihabı belirtileri gösterdiği ve bir süre daha antrenmanlara katılamayacağı açıklandı.

"Zamana ihtiyacı var"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Şu anda çok ciddi bir durum yok. Daha basit bir iltihap belirtileri var. Yine de iyileşmesi gerekiyor ve biraz zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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Bu sezon 23 maça çıkan Alphonso Davies, 6 asist yaptı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri 70 milyon euro.



