Tarihi stadın açılış karşılaşmasında unutulmayacak gol

Altay Alsancak Stadı yenilendikten sonra oynanan ilk resmi maçta açılış golü Cesar Pinares'ten geldi.

İzmir ekibinin orta saha oyuncusu attığı bu muhteşem golle kulüp tarihinin unutulmazları arasında girmeyi başardı.

Pinares'in golü sosyal medyadaki futbolseverler arasında da büyük yankı uyandırdı.

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Alsancak stadında bir sürü güzel gol izlemiştim, Pinares bunlara bir yenisini ekledi 🔥🔥 — Ilgaz Çınar (@ilgazcinarresmi) December 10, 2021

Türk futbol tarihinin en büyük solaklarından Mustafa Denizli'nin isminin verildiği statta ilk golü Pinares sol ayağıyla yaptığı harika bir vuruşla kaydetti. REKLAM December 10, 2021

Pinares ne gol attı be! — Ulaş Uğraş Özdemir (@ulasugras) December 10, 2021

pinares öyle bi gol attı ki sahada silahlar bile çekilse var hakemi iptal etmeye kıyamazdı — Emrah (@Jumanjiyo) December 10, 2021

Pinares öyle bir gol attı ki, iptal olsa çok üzülürdüm. Açılışa yakışır kalite 💎 — Onur Nizamoğlu (@OnurNizamoglu_) December 10, 2021

Pinares'in gol sevinci.