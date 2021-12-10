Spor Tarihi stadın açılış karşılaşmasında unutulmayacak gol
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Tarihi stadın açılış karşılaşmasında unutulmayacak gol

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay, Hatatyspor'u ağırladı. Alsancak Stadı yenilendikten sonra oynanan ilk resmi maç olan Altay-Hatayspor mücadelesinde ev sahibi ekibin Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares attığı muhteşem golle açılışı yaptı. 30 yaşındaki futbolcu böylelikle kulüp tarihine geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Alsancak Stadının ilk golünü kim attı?
Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki ilk golü atan Pinares, golünü taraftarlarla birlikte kutladı.

Altay Alsancak Stadı yenilendikten sonra oynanan ilk resmi maçta açılış golü Cesar Pinares'ten geldi.

İzmir ekibinin orta saha oyuncusu attığı bu muhteşem golle kulüp tarihinin unutulmazları arasında girmeyi başardı.

Pinares'in golü sosyal medyadaki futbolseverler arasında da büyük yankı uyandırdı.

PİNARES'İN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Pinares'in gol sevinci.
Pinares'in gol sevinci.

Altaylı futbolcuların gol sevinci.
İHA
Altaylı futbolcuların gol sevinci.
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