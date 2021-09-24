Altay Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini bozdu: Karamoko Bamba mücadeleye damga vurdu

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk oldu. Siyah beyazlılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
10. dakikada sağ kanattan Gökhan Töre’nin yaptığı ortada karambolde topa vuran Josef de Souza’nın şutunu kaleci Mateusz Liz ayaklarıyla kurtardı.
14. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Erhan Çelenk’in ortasında uygun pozisyonda Leandro Kappel pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
20. dakikada Beşiktaş’ın Pjanic’le sol kanattan kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Kenan Karaman’ın vuruşu ağlarla buluştu. VAR odasından gelen uyarı üzerine incelenen pozisyonda topa elle müdahale ettiği belirlenen Kenan Karaman’ın ağlarla buluşturduğu top gol değeri kazanmayarak hakem Fırat Aydınus tarafından iptal edildi.
22. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu kazanan Karamoko Bamba’nın şutu kalenin sağından az farkla auta çıktı.
30. dakikada orta sahadaki mücadeleyi kazanan Zeki Korkmaz’ın sağ kanada aktardığı pasında topla buluşan Karamoko Bamba’nın şutu az farkla auta çıktı.
GOL!
- 47'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Björkander'in hatalı pasında topla buluşan Güven, kaleci Lis'ten sıyrıldı. Güven açısı daralınca topla geriye doğru yönelip sağ çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı savunmanın arasından ağlara yolladı: 0-1.
55'inci dakikada Güven'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan, vurmakta gecikince kaleci Lis uzanarak mutlak bir golü önledi.
GOL!
- 57'nci dakikada Altay skora denge getirdi. N'Sakala'ya baskı yapan Björkander'in ayak koyduğu topla sol çizgide buluşan Bamba yerden kesti, altı pas önünde Kappel meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
GOL!
- 88'inci dakikada Altay öne geçti. Kappel'in savunmanın arkasına aşırttığı topla ceza sahasında buluşan Bamba, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla kaleci Mert'in bacaklarının arasından topu filelere yolladı: 2-1.
90+5'inci dakikada Beşiktaşlı Serdar, Altaylı Kappel'i indirince Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ceza sahası dışında olduğuna karar verildi. Altay müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. pic.twitter.com/KtPLX5Aq0T
Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. pic.twitter.com/KtPLX5Aq0T— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2021