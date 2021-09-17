Yıllar sonra Süper Lig'de oynanan İzmir derbisini Altay kazandı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesi 2023'ün Mayıs'ında bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Konuşmasından önce Akkuyu Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13 bin mühendisin 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere çalıştığı böyle bir eserin inşallah birinci ünitesi 2023'ün Mayıs'ında bitecek." ifadelerini kullandı.