Spor Yıllar sonra Süper Ligde oynanan İzmir derbisini Altay kazandı
FUTBOL FUTBOL

Yıllar sonra Süper Lig'de oynanan İzmir derbisini Altay kazandı

Süper Lig'in beşinci haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Altay ve Göztepe 18 yıl sonra Süper Lig'de çıktıkları karşılaşmada futbolseverlere nefes kesen bir maç izletti. Karşılaşmada Altay, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleye Portekizli futbolcu Marco Paixao'nun son dakikalarda attığı gol damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay-Göztepe maç özeti ve golleri: Paixao gol izle Göztepe gol izle
Marco Paixao'nun son dakikalarda attığı gol sonrasında yaşadığı sevinç.

Altay, İzmir derbisinde 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 galip geldi ve 18 yıl sonra oynanan İzmir derbisinden 3 puanla ayrıldı.

Maçtan dakikalar;

8. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cherif Ndiaye’nin şutunu kaleci Mateusz Liz kurtardı.

11. dakikada sağ kanatta topu alan Cebrail Karayel’in şutunda top az farkla auta çıktı.

17. dakikada sağ kanattan Leandro Kapel’in ortasında kale sahası önünde topla buluşan Karamoko Bamba’nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

20. dakikada Obinna’nın müdahalesi sonucu Leandro Kapel’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Altay’da Thaciano penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğin kenarından auta çıktı.

GOL!

  • 26. dakikada Thiam’ın müdahalesi sonucu Halil Akbunar’ın yerde kaldığı pozisyonda, VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Halil Umut Meler saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu inceledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Soner Aydoğdu gole çevirdi. 0-1

69. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL!

  • 71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1.

85. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Soner'in şutunda, kaleci Lis topu kornere gönderdi.

88. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafa vuruşunda, kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.

GOL!

  • 90+3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Mustafa Denizli gözyaşlarına hakim olamadı

Altay'ın son dakikalarda gelen golü sonrasında ekrana gelen teknik direktör Mustafa Denizli'nin mutluluk gözyaşları döktüğü görüldü.

ALTAY'A GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Abone Ol Google News
İngiltereden flaş karar

İngiltere'den flaş karar

Türkiye​'yi kırmızı listeden çıkardı.
İzmir derbisini Altay kazandı

İzmir derbisini Altay kazandı

​Altay uzatma dakikalarında attığı golle ezeli rakibini mağlup etti.
ABD Kabil Havalimanı çevresinde 10 sivili öldürdüğünü kabul etti

​17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması.

BDDK 'dan tüketici kredileri kararı

​Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.