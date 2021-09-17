Yıllar sonra Süper Lig'de oynanan İzmir derbisini Altay kazandı

Altay, İzmir derbisinde 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 galip geldi ve 18 yıl sonra oynanan İzmir derbisinden 3 puanla ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
8. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cherif Ndiaye’nin şutunu kaleci Mateusz Liz kurtardı.
11. dakikada sağ kanatta topu alan Cebrail Karayel’in şutunda top az farkla auta çıktı.
17. dakikada sağ kanattan Leandro Kapel’in ortasında kale sahası önünde topla buluşan Karamoko Bamba’nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
20. dakikada Obinna’nın müdahalesi sonucu Leandro Kapel’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Altay’da Thaciano penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğin kenarından auta çıktı.
GOL!
- 26. dakikada Thiam’ın müdahalesi sonucu Halil Akbunar’ın yerde kaldığı pozisyonda, VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Halil Umut Meler saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu inceledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Soner Aydoğdu gole çevirdi. 0-1
69. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
GOL!
- 71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1.
85. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Soner'in şutunda, kaleci Lis topu kornere gönderdi.
88. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafa vuruşunda, kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.
GOL!
- 90+3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.
Mustafa Denizli gözyaşlarına hakim olamadı
Altay'ın son dakikalarda gelen golü sonrasında ekrana gelen teknik direktör Mustafa Denizli'nin mutluluk gözyaşları döktüğü görüldü.
ALTAY'A GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
👑 Altay'ın kralı sahneye çıktı, Altay çıldırdı! #Paixao #ALTvGÖZ pic.twitter.com/hJDsjGVCt0
👑 Altay'ın kralı sahneye çıktı, Altay çıldırdı! #Paixao #ALTvGÖZ pic.twitter.com/hJDsjGVCt0— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 17, 2021