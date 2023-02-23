Altay krizi atlattı: İmdada Galatasaray yetişti

Sezon başında İzmir ekibinden sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer eden Galatasaray, genç oyuncunun bonservis bedeli için siyah-beyazlı kulübe ilk olarak 10 milyon TL yatırmıştı. Sarı-kırmızılıların ikinci taksit olarak 10 milyon TL daha göndermesiyle Altay yönetimi, takımdan ayrılma tehlikesi olan Marco Paixao, Mohammad Naderi ve Eric Björkander'in alacaklarını kapattı.