Altay Kulübü 3 transferini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Björkander, orta saha oyuncusu Thaciano ve ön libero Ceyhun Gülselam’la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ceyhun Gülselam yaptığı açıklamada, Altay’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan, dün olduğu gibi bugün de ülkenin futbol haritasında önemli bir yeri olan Altay Spor Kulübüne katıldım. Büyük Altay taraftarıyla birlikte bu yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Her zaman olduğu gibi formam için savaşacağım."

Ceyhun Gülselam Büyük Altay'ımızda ✍🏼🏁 pic.twitter.com/whVEiA3Ozh — Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) July 23, 2021

Thaciano Mickael da Silva Büyük Altay'ımızda ✍🏼🏁



26 yaşındaki Brazilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael Da Silva kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. #İlkGündenBeri pic.twitter.com/R5ZdRexCk4 — Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) July 23, 2021

Eric Björkander Büyük Altay'ımızda🏁



25 yaşındaki İsveç'li stoper Eric Björkander kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. #İlkGündenBeri pic.twitter.com/QUNaLdH7He REKLAM July 23, 2021