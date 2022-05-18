Spor Altay Mateusz Lisin sözleşmesini feshettiğini açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Altay Mateusz Lis'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Altay, kalecileri Mateusz Lis'in verdiği söze rağmen sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Altay Mateusz Lisin sözleşmesini feshettiğini açıkladı
Mateusz Lis

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Mateusz Lis'in kulübe 1 Nisan'da 175 bin avro ödeme yapılması talebiyle ihtarname gönderdiği bildirildi. Bu doğrultuda Lis'e yeni bir ödeme planı sunulduğu ve ilk etapta 75 bin avro ödeme yapıldığı belirtildi.

Altay kulübünden yapılan açıklamada, "Mateusz Lis, Sportif Direktörümüz Tuna Üzümcü ve Genel Müdürümüz Atakan Atalay ile yapmış olduğu görüşmede 10 Mayıs'ta 100 bin avro daha ödenirse sözleşmesini sonlandırmayacağına dair söz vermiştir. Ancak Polonya’daki menajeri, kulübümüz tarafından düzenlenen anlaşma evrakını imzalamasını engelleyerek futbolcuyu derhal fesih yapmaya zorlamıştır. Bu gelişmeler sonrasında Mateusz Lis’in taraftarımıza olan bağlılığı ve takıma göstermiş olduğu aidiyetine bakılarak, derhal fesih yapmaması için verdiği söze güvenerek 10 Mayıs'a kadar 100 bin avro ödenecek şekilde anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ancak Lis'in Hatayspor maçının ardından kulüple temas kurmadan Türkiye'yi terk ettiği aktarılan açıklamada, "Yapılan temaslardaki tüm iyi niyetli tekliflerimize rağmen Mateusz Lis ile menajeri olumsuz yanıt vererek sözleşmeyi tek taraflı sonlandırmayı tercih etmiş ve sözünü tutmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Deprem oldu sandım

'Deprem oldu sandım'

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Sadece 15 gün yaşıyor

Sadece 15 gün yaşıyor

​Görenleri kendine hayran bırakıyor.
İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 85e ulaştı

İki kadın canlı bomba yakalandı.

​Ünlü spiker Özlem Sarıkaya'ya acı veda.

'Yok artık' dedirten olayı sonradan fark ettiler.

Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme.
Mayıs ortasında<br>kar geliyor

Mayıs ortasında
kar geliyor

Ankara ​Valiliği uyardı: Buzlanma ve zirai don olayına dikkat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.