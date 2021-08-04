Spor Altay, Mısırlı golcü ile anlaşma sağladı
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Altay, Mısırlı golcü ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarına devam eden Altay, Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan’ın transferinde sona geldi. Siyah-beyazlıların 300 bin dolar kiralama bedeliyle Mısırlı golcüyü 1 yıllığına kiralaması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Altay, Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan ile anlaşma sağladı
Transfermarkt verilerine göre Ahmed Yasser Rayan'ın güncel bonservis değeri 1 milyon euro

18 yıllık Süper Lig hasretini dindiren Altay, yeni sezona güçlü kadroyla girebilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmaları kapsamında son olarak Mısır Ligi’nde Al Ahly forması giyen santrfor Ahmed Yasser Rayan için görüşmelerini sürdürüyor.

Anlaşma sağlandı

İzmir temsilcisi, Mısır basınında yer alan iddialara göre 23 yaşındaki golcünün kulübüyle anlaşma sağlarken, oyuncunun kiralık bedeli için 300 bin dolar ödeyecek.

  • Kariyeri boyunca Mısır’ın Al Gouna, Cloepatra FC ve Al Ahly takımlarının formasını giyen Ahmed Yasser Rayan, 7 kez Mısır U23 takımında, 1 kez de Mısır A Milli takımında maça çıktı. Mısırlı golcü, kariyerinde 75 resmi maça çıkarken 29 gol atıp, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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